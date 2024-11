Dakhla: Coup d’envoi du 14è Salon régional du livre et de l’édition

samedi, 16 novembre, 2024 à 14:18

Dakhla – Le coup d’envoi de la 14è édition du Salon régional du livre et de l’édition a été donné, vendredi soir à Dakhla, à l’initiative de la Direction régionale de la Culture de Dakhla-Oued Eddahab.

Organisée avec l’appui de la Direction du livre, des bibliothèques et des archives, en coopération avec la wilaya de la région, cette manifestation culturelle qui se poursuivra jusqu’au 24 novembre, s’inscrit dans le cadre de la commémoration du 49e anniversaire de la glorieuse Marche Verte et du 69e anniversaire de la Fête de l’Indépendance.

Placé sous le thème “La lecture, clef du savoir”, ce rendez-vous dont l’invité d’honneur cette année est l’Académie régional d’éducation et de formation (AREF) de Dakhla-Oued Eddahab, est marqué par la participation d’une trentaine d’exposants représentant des maisons d’édition nationales, des librairies locales et nationales et des institutions concernées par le domaine du livre et de la lecture.

Cet évènement culturel s’inscrit également dans le sillage de la mise en œuvre de la stratégie du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la Culture) visant à consolider l’acte de lecture dans tout le Royaume, à soutenir les écrivains et à les rapprocher du grand public.

Il intervient aussi dans le cadre de la mise en œuvre du programme annuel d’expositions régionales du livre et de l’édition et du programme de développement intégré de la région de Dakhla-Oued Eddahab.

S’exprimant à cette occasion, le directeur régional de la Culture à Dakhla-Oued Eddahab, Mamoun El Boukhari, a indiqué que ce rendez-vous culturel vise à consacrer l’acte de lecture et à rapprocher le livre des citoyens de la région.

M. El Boukhari a également fait savoir que cette manifestation est marquée par la participation d’environ une trentaine d’exposants, en plus de l’organisation d’une série d’activités culturelles et de sessions de formation.

“Des soirées poétiques et artistiques seront également programmées lors de cette édition, en coopération avec la Maison de la Poésie de Marrakech”, a-t-il enchaîné, notant que cet événement comprend plusieurs activités ludiques et éducatives pour les enfants.

Pour sa part, le directeur de l’AREF de Dakhla-Oued Eddahab, Mohamed Faouzi, a indiqué que la participation de l’Académie à ce Salon s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Feuille de route 2022-2026, notamment le volet relatif à la promotion de la lecture auprès des élèves.

“Les élèves des établissements scolaires de la région auront l’occasion de parcourir les allées du Salon, afin de tirer le maximum des livres présentés et de développer leurs connaissances”, a relevé M. Faouzi.

Le coup d’envoi de cette manifestation culturelle a été donné par le Secrétaire général de la wilaya Dakhla-Oued Eddahab, Abderrazak El Gourji, en présence des élus, des représentants des autorités locales et des acteurs de la société civile.