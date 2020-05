Dakhla: Les gagnants de la 2ème édition du concours “printemps de la nouvelle” primés

vendredi, 29 mai, 2020 à 0:03

Dakhla – Les gagnants de la 2ème édition du concours “printemps de la nouvelle”, une manifestation culturelle organisée cette année en cette conjoncture exceptionnelle de propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), ont été primés récemment à Dakhla.

A l’issue de ce concours organisé par la Direction régionale de la Culture de Dakhla Oued-Eddahab, sous le signe “Je reste chez moi, je rédige ma nouvelle’’, des prix ont été remis aux différents gagnants dans cette compétition aux catégories “Junior” et “Senior”.

Ainsi, dans la catégorie “Senior”, le premier prix a été décerné à Hayat Raji pour sa nouvelle intitulée “les premiers rangs”, tandis que le 2éme prix est revenu à Redouane Rhali “Extravagant” et la troisième place a été attribuée à Nour Eddine Moutaki “le rescapé du Covid”.

Concernant la catégorie “Junior”, le premier prix est revenu à Fatima Zahrae Ait Wallman pour sa nouvelle “Entre vie et mort’’, le 2éme prix à Oussama Ajbli pour sa contribution “En quête de l’objectif”, alors que la 3éme distinction a été décernée ex-æquo à Hiba Bouzid pour sa nouvelle intitulée “le visiteur asiatique” et Abdellah Elkantaoui “le virus sage”.

Ce concours régional se fixait pour objectifs de consolider la chose culturelle au niveau de la région de Dakhla-Oued Eddahab, d’encourager la créativité littéraire en particulier et ce, en promouvant la conscience littéraire et en renforçant l’appréciation à sa juste valeur de la dimension esthétique des différents genres littéraires et artistiques.

Selon la Direction régionale de la Culture, ce concours a permis de recevoir des contributions littéraires d’une valeur exceptionnelle à même de refléter la présence qualitative de nombre de jeunes talents au niveau de cette région.

Cette manifestation culturelle a été également marquée par une rencontre à distance autour de “La nouvelle dans la région Dakhla Oued-Eddahab, expériences et perspectives”, retransmise en direct sur la page facebook de la Direction et modérée par le journaliste et intellectuel, Ahmed Al Ahdi, avec la participation du coordinateur régional du concours, Abdessamii Bensaber et Ahmed Bettah gagnant de l’édition précédente.

A noter que l’édition précédente a connu l’organisation d’un concours de voix créatives artistiques montantes, des colloques scientifiques, des soirées du Madih, des ateliers et des présentations théâtrales, ainsi que des expositions dédiées au patrimoine, avec la participation de jeunes issus de Dakhla et de Bir Gandouz.