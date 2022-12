Débat à Rabat sur le rôle des femmes dans la transmission du patrimoine culturel immatériel

mercredi, 30 novembre, 2022 à 22:34

Des participants à un séminaire régional de l’Assemblée parlementaire de la francophonie (APF) tenu à Libreville sur le thème “la budgétisation sensible au genre”, ont recommandé la visite du Centre d’Excellence de la Budgétisation Sensible au Genre (CE-BSG) du Maroc, pour s’inspirer de l’expérience du Royaume en la matière et implanter des centres similaires dans d’autres pays d’Afrique.