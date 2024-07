Débat à Settat sur l’art de l’Aïta entre tradition et innovation

samedi, 20 juillet, 2024 à 16:24

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, M. Mohamed Sadiki, a procédé, samedi à Meknès, au lancement de projets de développement dans le cadre de la stratégie “Génération Green” pour un montant global de plus de 51 millions de dirhams (MDH).