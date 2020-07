Décès d’Abdesslem Sefrioui l’un des pionniers du JT de la RTM

jeudi, 23 juillet, 2020 à 19:08

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a adopté le projet de décret n° 2.20.452 portant application des dispositions de l’article 34 de la loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques et à la création de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques.