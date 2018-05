Décès de la chanteuse belge Maurane à l’âge de 57 ans

mardi, 8 mai, 2018 à 9:09

“C’est un grand plaisir pour moi de retourner à Cuba. J’étais à un sommet ibéro-américain il y a une vingtaine d’années et j’ai un souvenir très agréable de l’hospitalité du peuple et des contacts avec les gouvernements latino-américains et les autorités cubaines”, a souligné M. Guterres dans une déclaration rapportée par la presse locale.