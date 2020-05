Décès du célèbre humoriste et comédien français Guy Bedos

jeudi, 28 mai, 2020 à 17:39

Paris – Le célèbre humoriste et comédien français Guy Bedos est décédé à l’âge de 85 ans, a annoncé jeudi son fils Nicolas Bedos.

“Il était beau, il était drôle, il était libre et courageux. Comme je suis fier de t’avoir eu pour père. Embrasse (Pierre) Desproges et (Jean-Loup) Dabadie, vu que vous êtes tous au Paradis”, a-t-il écrit sur Instagram et Twitter.

Humoriste, acteur et réalisateur, Guy Bedos, considéré comme un monstre sacré de la scène française, a eu une carrière prolifique. Il est aussi auteur de nombreux sketchs devenus très célèbres.

Proche de Michel Boujenah, Smaïn ou encore Muriel Robin dans les années 1990, Guy Bedos incarnait une forme d’idéal de l’humoriste français de gauche.

Comique, polémiste, Il a reçu le Molière du meilleur « one man show » en 1990.

Le 23 décembre 2013 à l’Olympia, Guy Bedos a mis un terme à près de quarante ans de carrière seul sur la scène qui avait fait sa renommée.

Il sera, selon son souhait, enterré dans le cimetière de Lumio en Corse, cette île qu’il aimait tant et qui lui rappelait son Algérie natale.