Décès de l’actrice égyptienne Raja Al Jadawi, victime de la Covid-19

dimanche, 5 juillet, 2020 à 15:26

Le Caire – L’actrice égyptienne Raja Al Jadawi est décédée, dimanche dans un lazaret de la ville d’al Ismaïlia, à l’âge de 82 ans après un combat avec la Covid-19, dont elle était atteinte pendant 43 jours.

Née en 1938 dans la même ville où elle a rendu l’âme, Raja Al Jadawi a suivi sa scolarité dans une école française au Caire et entamé une carrière dans une agence de publicité avant de se tourner vers la télévision, le cinéma et le théâtre. Une star est alors née avec des rôles remarqués dans plusieurs feuilletons, longs-métrage et pièces de théâtre.

Ses rôles au cinéma et au théâtre, notamment “Al Zaïm” aux côtés d’Adil Imam, ont fait la célébrité de la défunte dans le monde arabe tout entier.

Raja Al Jadawi était en tournage d’une série, “Le jeu de l’oubli” quand a elle a attrapé le virus. Elle laisse derrière elle le souvenir d’une actrice de talent et d’une dame de grande classe.