Demandes de soutien pour la 2è session de 2020 : Le CCM prolonge de nouveau les délais

mercredi, 10 juin, 2020 à 15:40

Rabat – Le Centre cinématographique marocain (CCM) a annoncé mercredi une nouvelle prolongation des délais pour le dépôt des demandes de soutien au titre de la 2-ème session de l’exercice 2020, au profit des sociétés de production cinématographique et audiovisuelle.

Dans une note d’information diffusée sur sont site électronique, le CCM a précisé que cette nouvelle prolongation intervient “suite aux décisions prises par le gouvernement, mardi dernier, concernant la prolongation de l’état d’urgence sanitaire et l’allégement graduel des mesures de confinement”.

Le délai du dépôt de ces demandes sera prolongé jusqu’au 03 août 2020 pour les projets de films de fiction et de documentaires avant production, indique la note.

En ce qui concerne les films de fiction et de documentaires après production et les projets d’écriture et de réécriture des scénarios, le délai sera prolongé jusqu’au 07 août 2020.

Le délai de dépôt des demandes de soutien pour les projets de documentaires sur la culture, l’histoire et l’espace sahraoui hassani avant production sera, quant à lui, prolongé jusqu’au 10 août 2020, a ajouté la même source.