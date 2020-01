Le département de la Culture veille à la promotion de l’action culturelle et artistique

mardi, 28 janvier, 2020 à 23:15

Rabat – Le département de la culture veille à la promotion de l’action culturelle et artistique à travers plusieurs mesures concrètes, a affirmé le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba.

Recevant lundi à Rabat le secrétaire général du syndicat marocain des professions de musique, Ahmed Alaoui, le ministre a cité parmi ces mesures la valorisation de la chanson marocaine dans tous genres et styles et la promotion des industries culturelles dans le domaine de la musique, tout en rendant hommage aux créateurs dans le domaine de la chanson marocaine, indique un communiqué du ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports – département de la Culture.