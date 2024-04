Le design marocain aux Etats-Unis… le cachet d’une authenticité millénaire

mardi, 9 avril, 2024 à 12:58

Karim AOUIFIA.

New York – Pays millénaire au carrefour des civilisations et des cultures, le Maroc évoque pour les admirateurs de l’art de vivre une authenticité “inspirante” ancrée dans l’histoire et ouverte sur les valeurs de la modernité.