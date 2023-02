Désignation des membres de la nouvelle commission d’aide à la production des œuvres cinématographiques pour les années 2023-2024 (CCM)

samedi, 25 février, 2023 à 10:22

Rabat – Les membres de la nouvelle commission d’aide à la production des œuvres cinématographique pour les années 2023-2024 ont été désignés, vendredi à Rabat, indique un communiqué du Centre cinématographique marocain (CCM).

Présidée par l’écrivaine Bahaa Trabelsi, cette commission se compose de Abdallah Abou Aoud, Bouchra Boulouiz, d’El Hassan Chaoui, Said Zribii, Jihane Bougrine, Sanae Ghouati et El Maati Kandil, ajoute la même source

La commission se compose également de Saadia Attaoui, représentante du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication – département de la communication, de Latifa Moftaqir, du département de la culture et Khadija Feddi, représentante du CCM.

La sélection des membres de la nouvelle commission “a été basée sur des critères précis liés principalement à la compétence, l’impartialité, l’intégrité et l’expérience dans des domaines liés au champ cinématographique et culturel, selon le communiqué.

La commission travaillera dans le respect des exigences réglementaires encadrant l’aide cinématographique, ainsi que du règlement intérieur qui définit les mécanismes nécessaires à l’encadrement de ses travaux et la gouvernance de ses délibérations et décisions, poursuit la même source.

S’exprimant à cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid. a passé en revue les efforts déployés par son département, conjointement avec le CCM et en concertation avec les organisations professionnelles de l’industrie cinématographique, pour la réforme de l’arsenal juridique du secteur cinématographique afin d’accompagner l’évolution de l’industrie cinématographique nationale et internationale, poursuit le communiqué.

Le ministre a également souligné que la désignation de la commission vise à permettre aux projets programmés de bénéficier d’une aide publique dans le respect des conditions et critères précisés dans les textes réglementaires en vigueur, mais avec une nouvelle vision dans leur mise en oeuvre.