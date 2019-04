Le designer Hicham Lahlou représentera à Milan le Maroc et l’Afrique au Salone del Mobile

mardi, 2 avril, 2019 à 19:43

Rabat – Le designer Hicham Lahlou, un des grands leaders du design africain et arabe à l’international, représentera le Maroc et l’Afrique à la 58ème édition du Salone del Mobile, le plus grand rendez vous du design au monde qui se tiendra du 9 au 14 avril 2019 à Milan.