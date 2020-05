Le designer marocain Hicham Lahlou rejoint le prestigieux catalogue “Édition d’Art” de DAUM

vendredi, 8 mai, 2020 à 12:38

Rabat – Le designer marocain Hicham Lahlou a récemment intégré le prestigieux catalogue des éditions d’Art de la célèbre marque française internationale de luxe et de grand savoir faire unique “Daum”, avec son œuvre “Oryx” éditée en série limitée, numérotée et signée.

Il rejoint ainsi d’autres artistes de grand et très grand renom tels que Dali, Armand, Richard Orlanski, Romuald Hazoumé, Carlos Mata, Hilton MacConnico, Pedro Ramirez Vazquez.

Considéré comme le précurseur du design industriel urbain au Maroc, Hicham Lahlou a imaginé et réinterprété un Oryx que Daum a sublimé avec sa pâte de cristal.

“Avec cet Oryx j’ai voulu honorer mes origines africaines à travers un animal emblématique de la savane que j’ai sublimé dans un design pur et fluide. Le présenter en série limitée dans le prestigieux catalogue “Edition d’art” de la grande marque française Daum, est une réelle consécration”, précise M. Lahlou à cette occasion.

Le designer marocain a conféré à “son Oryx une présence quasi mystique en s’appuyant sur la silhouette si caractéristique de cet animal africain. Sa couleur ambre intense et ses cornes en bronze dorées s’ajoutent à la magie suscitant émotion et curiosité, rappelant la beauté de l’oryx”.

De l’Ecole de Nancy, de l’Art nouveau aux Arts Décoratifs, Daum n’a manqué aucun des rendez-vous magiques de la création artistique et du savoir-faire moderne, ce mariage toujours renouvelé de l’art et de l’artisanat. Peu de marques auront travaillé avec autant d’artistes : en presque 140 ans, plus de 350 signatures d’exception constituent un patrimoine incomparable, une collection unique en son genre.

“Comment traduire ces œuvres en sculptures de cristal ? Là est tout le secret de Daum, manufacturier de l’exception, atelier très savant, laboratoire des merveilles, couturier d’objets sans pareils”, indique un communiqué du designer, soulignant qu'”il est des marques qui traversent les siècles pour écrire l’histoire et il est des artistes qui, en quelques décennies, écrivent une histoire qui durera des siècles. C’est ainsi que nous pouvons parler de Daum et des grands artistes qui ont orné/ornent son catalogue”.

Figure emblématique du design émergent nouvelle génération dont il fait partie depuis plus de deux décennies, Hicham Lahlou est considéré comme le porte drapeau du design national marocain et un des portes-drapeaux du design africain. Cet artiste, mondialement reconnue, signe de grands projets et des collections éditées par de prestigieuses marques à l’international, telles que DAUM, Ecart International, Lip, Aquamass, CITCO Italy, HAVILAND et le projet Africa Design Award & Days (ADA, ADD) qu’il fonde en 2014 qu’il dirige en tant qu’un des leaders du Design Africain.

Ses créations, qui sont régulièrement exposées dans des musées comme le Vitra Design Museum, le Guggenheim Bilbao, le Kunsthal Rotterdam, High Museum Atlanta Usa, ou le Victoria & Albert Museum de Londres, se classent à mi chemin entre le design et l’art contemporain et font du designer un artiste reconnu à la fois pour son trait de crayon unique et son travail sur les lignes mais aussi pour ses partis-pris artistiques innovants.

M. Lahlou a reçu en 2016 la distinction de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres par la République Française. Il a été élu membre du Conseil d’administration de la World Design Organization (WDO) lors de la 30ème assemblée générale et la célébration des 60 ans de l’organisation à Turin en Italie les 14 et 15 octobre 2017. Il devient ainsi le premier marocain, de la Région MENA, et le premier Ouest Africain et Africain francophone élu en 62 ans d’histoire de WDO fondée le 29 juin 1957.

Ce designer marocain a également eu l’honneur d’être invité par Mme Marva Griffin fondatrice du Salone Satellite afin d’être commissaire d’exposition Afrique de l’exposition AFRICA-LATIN AMERICA, Rising Design/Design Emergente exhibition event pour le Salone Satellite du Salone Del Mobile aux cotés des célèbres Frères Campana, commissaires d’expositions pour la partie Amérique Latine). Le Salone Stellite est le plus grand rendez vous de design au Monde depuis 23 ans.

Il a présenté au Salone Del Mobile en avril 2019, le plus grand rendez vous de design au Monde, sa nouvelle création “Africa Sound’s” édité par CITCO célèbre marque internationale italienne qui édite sa création en édition limitée en 8 exemplaires signée. Cette œuvre majeure aux côtés des nouvelles créations également de Anish Kapour et Arik Levy. Les architectes et des designers de renommée internationale tels que Zaha Hadid, Norman Foster, Ora Ito, Arik Levy, Anish Kapour…, signent pour CITCO.

Africa Sound’s depuis est exposée dans plusieurs villes dans le monde telles que Londres, Miami, Shangai…. Il a co-initié en tant qu’auteur un projet d’envergure avec Mme Patricia Defever Fondatrice des Editions Langages du Sud. Le livre qui mets en éclairage 50 designers du continent africain et de la diaspora, Ouvrage dont le co auteur est le Professeur Kenyan Mugendi K. M’Rhitaa. Lancé en mai 2019, il est commercialisé dans le monde entier.

Hicham Lahlou est le designer officiel des gares LGV – Al Boraq de la première ligne et train à grande vitesse d’Afrique. Il signe la scénographie intérieure et la totalité du design de mobilier et luminaires des espaces Lounge Al Boraq Business Class, des espaces vente et billetterie, des salons d’honneur, ainsi que les bancs publics des quais et des comptoirs d’informations. La gare de Kenitra LGV Al Boraq a reçue dernièrement le prix de Versailles d’Architecture, selon le communiqué.

Ce designer est nommé officiellement en février 2020 « Regional Advisor Africa » de la World Design Organization, auprès du Président, President Elect, et le Board of Directors. Il est en charge de l’Afrique sur un point de vue diplomatique, relation avec les organisations ONG, gouvernements, institutions, et aussi de fédérer les organisations de design et non design en Afrique, il milite dans le sens que le design moteur de l’innovation est un puissant levier des économies. Il fonde juste après Africa Design Organization qu’il va développer à la rentrée 2020 en septembre avec un lancement dans les détails seront dévoilés.

L’année 2020 marque la célébration des 25 années de parcours international de Hicham Lahlou. Cette célébration prévue à la rentrée septembre 2020.