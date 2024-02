Des designers marocains partagent leurs créations à la Biennale de Design de Doha

dimanche, 25 février, 2024 à 21:15

Doha – Des designers marocains sont invités à s’illustrer aux côtés d’environ 70 designers arabes dans la première édition de l’exposition “Arab Design Now”, événement phare de la Biennale de design de Doha.

Organisée dans le cadre de cette Biennale du 24 au 28 février, cette exposition met l’accent sur l’équilibre entre design contemporain et méthodes traditionnelles puisées de la région arabe avec un focus sur le design environnemental et durable.

Ainsi, l’exposition inaugurée samedi dans le Centre M7 du quartier créatif de Msheireb, au cœur du Doha design district, expose les œuvres des designers marocains Salima Ennaji, Hamza El Kadiri, Amina Ageznay et Amine Aselman aux côtés d’œuvres d’autres designers du monde arabe, mettant en avant les spécificités culturelles et le patrimoine de chaque région et sa présence dans les œuvres des artistes.

Confectionnés à l’aide de matériaux textiles, de zellige, de bois ou encore de poterie, les objets marocains exposés démontrent l’authenticité et la richesse de la culture du Royaume, mêlant une idée originale, des matières naturelles avec un savoir traditionnel pour créer un design contemporain.

Lors d’une conférence de presse organisée dimanche, les organisateurs ont indiqué que l’exposition “Arab Design Now” célèbre les créateurs arabes et offre aux visiteurs l’occasion de contempler des œuvres reflétant les multiples disciplines et l’innovation architecturale, présentées sous forme de mobilier contemporain ayant une touche d’artisanat.

Les œuvres présentées révèlent la diversité dans la région arabe, ainsi que les valeurs culturelles et l’histoire partagée de cet espace géographique, proposant de redécouvrir les traditions et le fort engagement pour la préservation de l’environnement.

La Biennale de Design de Doha accueillera d’autres expositions dédiées notamment à l’architecture arabe centenaire et connaitra des débats avec des leaders mondiaux de l’industrie du design, outre des programmes de coaching autour du design.