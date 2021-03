Des dessins d’enfants souiris projetés sur les façades du prestigieux “Statens Museum for Kunst” au Danemark

mercredi, 31 mars, 2021 à 0:04

Essaouira – Des dessins d’enfants de la ville d’Essaouira qui proposent, chacun, leur manière d’imaginer la Covid-19, sont actuellement projetés sur les façades du prestigieux “Statens Museum for Kunst” (SMK), le principal musée du Danemark consacré aux beaux-arts.

Ces œuvres sont le fruit des multiples ateliers de dessins, organisés récemment par l’Association Essaouira-Mogador, avec à la clé 146 dessins pleins d’espoir et d’optimisme et réalisés par des jeunes souiris, qui ont fait étalage de leur côté créatif dans le cadre d’un projet artistique initié par la ville danoise de Viborg.

A travers cette activité créative, l’Association a permis à ces petits souiris de faire montre de leur créativité et de laisser libre cours à leur imagination pour illustrer en des dessins très variés et très différents d’un enfant à l’autre, à quoi ressemble, selon eux, le nouveau coronavirus qui a bouleversé toute la planète.

En effet, le 19 janvier dernier, la ville de Viborg, Ville créative des arts numériques de l’UNESCO, avait lancé une campagne mondiale sur les réseaux sociaux, #DrawwithDenmark et #DrawHope. Dédiée aux enfants et aux jeunes touchés par la pandémie de la Covid-19, la campagne avait pour principal objectif de partager et d’adresser un message d’espoir et de réconfort aux enfants vulnérables dans le monde entier.

Les enfants et les jeunes du réseau des Villes créatives de l’UNESCO à travers le monde entier étaient ainsi invités à dessiner et à partager leurs messages d’espoir pour soutenir les millions d’enfants touchés dans le monde.

Ladite campagne a bénéficié d’un large soutien et connu un franc succès puisque plus de 3.000 dessins issus de 33 pays, dont la Chine, la République de Corée, l’Espagne, les Emirats Arabes Unis, et le Maroc, représenté par la ville d’Essaouira, ont été réalisés par des enfants.

Afin de mettre en lumière ce soutien mondial, la ville de Viborg, en collaboration avec le SMK à Copenhague, a décidé de projeter jusqu’au 5 avril prochain une sélection de plus 500 dessins sur les façades du prestigieux Musée danois.

Cette action vient promouvoir davantage la créativité des jeunes participants, sachant que plusieurs dessins ont été aussi animés et compilés pour réaliser de courts clips-vidéos.

“Au Statens Museum for Kunst, principal musée du Danemark consacré aux beaux-arts, nous trouvons des œuvres d’artistes tels que Picasso, Braque, Léger, Matisse, Modigliani ou Emil Nolde, mais également des dessins des enfants d’Essaouira”, s’est félicitée la secrétaire générale de l’Association Essaouira-Mogador, Mme Kaoutar Chakir Benamara, dans une déclaration à la MAP, soulignant que le SMK a ainsi transformé, le temps de cet événement artistique, les dessins d’enfants, notamment ceux issus de la ville d’Essaouira, en de véritables œuvres d’art.

Mme Chakir Benamara a ajouté que les ateliers artistiques qui ont été organisés par l’Association au profit des enfants d’Essaouira leur ont permis de s’exprimer librement sur la pandémie de la Covid-19 à travers le dessin.

“La ville d’Essaouira, qui fait partie du Réseau des Villes Créatives de l’UNESCO (RVCU), a comme son habitude répondu très présente à travers cette riche contribution à une si belle initiative artistique qui a révélé au grand jour les jeunes talents dont regorge la Cité des Alizés”, a-t-elle soutenu.

A rappeler que le Réseau des villes créatives de l’UNESCO a été créé en 2004 pour promouvoir la coopération avec et entre les villes ayant identifié la créativité comme un facteur stratégique du développement durable.

Les 246 villes qui forment ce réseau travaillent ensemble pour un objectif commun : placer la créativité et les industries culturelles au cœur de leur plan de développement au niveau local et coopérer activement au niveau international.