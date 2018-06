Le développement des industries culturelles et créatives au centre d’une rencontre entre le ministère de la Culture et la FICC

dimanche, 17 juin, 2018 à 18:56

Rabat – Le développement des industries culturelles et créatives au centre de la première rencontre de coordination, tenue récemment entre le ministère et Fédération des Industries Culturelles et Créatives (FICC) relevant de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).