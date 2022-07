“Dialogue joyeux avec un mort” de Bahaa Trabelsi, une espèce d’ “aller-retour” entre l’au-delà et la vie sur terre

Rabat- Une rencontre de présentation et de signature du roman “Dialogue joyeux avec un mort” de l’écrivaine et journaliste Bahaa Trabelsi, s’est tenue, jeudi soir à Salé, à l’initiative du club d’animation scientifique et culturelle de l’Association Bouregreg.