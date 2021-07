Diffusion d’un nouveau programme radio pour l’apprentissage de l’anglais en septembre

lundi, 26 juillet, 2021 à 13:05

Rabat – Le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) et le British Council au Maroc ont signé, lundi à Rabat, un accord de partenariat pour la diffusion d’un nouveau programme radio pour l’apprentissage de la langue anglaise, à partir de septembre prochain.