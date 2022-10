Le discours de SM le Roi au Parlement, une feuille de route pour l’action de la Chambre des Conseillers en matière de l’eau et de l’investissement (M. Mayara au Forum MAP)

mardi, 18 octobre, 2022 à 16:00

Rabat – Le discours de SM le Roi Mohammed VI, à l’occasion de l’ouverture de la première session de la deuxième année législative de la 11ème législature, constitue une feuille de route devant orienter l’action de la Chambre autour des questions des ressources en eau et de promotion des investissements, a indiqué mardi le président de la Chambre des Conseillers, M. Enaam Mayara.

M. Mayara, qui était l’invité du Forum de la MAP, a qualifié la rentrée parlementaire actuelle d'”exceptionnelle”, notant que les questions de l’eau et de l’investissement sont intrinsèquement liées à toutes les autres formes de développement économique et social du Royaume.

Lors de cette rencontre, tenue sous le thème “La rentrée parlementaire : enjeux et perspectives”, le président de la Chambre des Conseillers a estimé que le développement dans ses diverses manifestations est “une action que les Marocains eux-mêmes doivent entreprendre dans un cadre collectif”.

Et d’ajouter que la nouvelle rentrée parlementaire devrait profiter aux citoyennes et citoyennes qui devraient, eux d’abord, ressentir son impact sur leur quotidien.

“Nous aussi, en tant que politiciens, devrons voir ses effets dans le cadre d’une action sérieuse et productive à même d’assurer le développement économique et social et préserver la dignité des citoyennes et citoyens marocains aspirant à davantage de développement et de démocratie et plus de confiance dans leurs institutions”, a-t-il dit.

“Cette confiance ne peut pas être renforcée que par des mots, mais plutôt par des actions. Des actions politiques représentées par les partis, ou encore des actions entreprises par la société civile et les syndicats”, a-t-il expliqué.

Dans ce sens, M. Mayara a appelé à davantage d’implication des citoyens dans l’action partisane et syndicale, insistant sur la nécessité de donner une plus grande confiance aux partis et aux institutions en vue de surmonter la conjoncture actuelle marquée par une incertitude économique mondiale.