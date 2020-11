Dix-huit films au 9è Festival maghrébin du film d’Oujda

lundi, 23 novembre, 2020 à 19:55

Le Secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et de l’Union des Conseils Economiques et Sociaux et Institution similaires d’Afrique (UCESA), Younes Benakki, met en exergue, dans un entretien à la MAP, le rôle que joue l’UCESA en matière d’intégration régionale en Afrique, ainsi que le plan d’action de l’Union face au changement climatique qui constitue le thème central de la mandature du Royaume à la tête de l’UCESA.