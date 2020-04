Drâa-Tafilalet : concours régional pour révéler les talents artistiques et littéraires des élèves

mercredi, 8 avril, 2020 à 16:10

La Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH) ont annoncé, mercredi, la décision de produire et de distribuer quatre millions de masques gratuitement avant la fin du mois d’avril.