Driss Guerraoui, Mohamed Berrada et Noureddine Mouaddib décorés de la plus haute distinction de la Solidarité Française

lundi, 23 avril, 2018 à 16:40

Rabat – MM. Driss Guerraoui, universitaire et secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental, Mohamed Berrada, ex-PDG du groupe SAPRESS et expert médias et le président de l’Université Internationale de Rabat (UIR), Noureddine Mouaddib, ont reçu, lundi à l’UIR, la médaille d’or de la Solidarité Française, soit la plus haute distinction décernée par cette organisation.