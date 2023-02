Plus d’un demi-million de visiteurs à l’exposition et au Musée international de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique (ICESCO)

mercredi, 1 février, 2023 à 20:52

Rabat – Le nombre de visiteurs à l’exposition et au musée international de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique, qui se tient actuellement au siège de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) à Rabat, a dépassé le demi-million en seulement deux mois depuis après son inauguration officielle par Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan.

Placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette exposition connaît, depuis son ouverture au public le 28 novembre 2022, une affluence croissante de visiteurs de tous les âges provenant de différentes villes marocaines, ainsi que de résidents et invités du Royaume, indique l’ICESCO dans un communiqué diffusé sur son portail électronique.

“C’est une destination pour ceux qui veulent connaitre de près la noble Sîrah du Prophète (paix et salut soient sur lui), en parcourant les différents pavillons et sections de l’exposition qui utilisent les dernières techniques d’affichage, emmènent le visiteur virtuellement à cette époque et s’adressent à l’esprit et à la conscience en présentant des informations encyclopédiques documentées et vérifiées sur le Prophète (PSL)”, relève l’ICESCO.

Plusieurs visiteurs ont exprimé leur grande admiration de l’exposition, qui simule en détail la vie du Prophète (PSL) en utilisant les techniques de réalité augmentée. Ils ont indiqué que la visite est un voyage spirituel virtuel à travers le temps, leur permettant d’explorer les caractéristiques de la Sîrah de manière simplifiée, rapporte-t-on.

La tenue de l’exposition et du musée international de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique au siège de l’ICESCO constitue l’aboutissement du partenariat stratégique entre l’Organisation, la Ligue islamique mondiale et la Rabita Mohammadia des Oulémas du Royaume du Maroc. Cette première version de son genre en dehors du Royaume d’Arabie Saoudite s’inscrit dans le cadre de la mission de l’ICESCO visant à mettre en valeur les aspects civilisationnels de la Sîrah du Prophète, à promouvoir le juste-milieu de l’Islam et à lutter contre l’extrémisme, en se fondant sur le Saint Coran et la noble Sunnah et en recourant aux techniques d’intelligence artificielle.

L’exposition et le musée international de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique au siège de l’ICESCO sont ouverts gratuitement au grand public, de 10h à 17h, tous les jours sauf le lundi.