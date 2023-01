La dynamisation des maisons de jeunes et des complexes culturels, un défi à relever

lundi, 9 janvier, 2023 à 19:56

Rabat – Le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a indiqué, lundi, que le plus grand défi des maisons des jeunes et des complexes culturels consiste en leur opérationnalisation et dynamisation.