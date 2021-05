Écoute sonore et activité neuronale: trois questions au Pr Ahmed Omar Touhami Ahami

vendredi, 30 avril, 2021 à 21:54

-Propos recueillis par Sofia El AOUNI-

Rabat – Les liens entre le son et l’activité neuronale sont entrelacés par des touches successives. C’est ainsi que l’oreille interne envoie une onde sonore sous forme de décharges électriques par l’intermédiaire du nerf auditif, alors que le cerveau traite et déchiffre ces signaux nerveux.

Dans un entretien accordé à la MAP, le Professeur en neurosciences et psychologie à l’Université Ibn Tofail de Kénitra, Pr. Ahmed Omar Touhami Ahami, illustre l’étroite connexion entre l’audition et la cognition ainsi que la complexité neuronale qui façonne le cerveau.

1- Comment l’individu perçoit l’écoute d’un sonore (Podcast) sans visuel comparé à un média audiovisuel?

Il existe une étroite connexion entre l’audition et la cognition. Lors de l’écoute, une activation du cortex somato-sensoriel se déclenche, suivie d’une activation du cortex auditif.

Par contre, il est admis que l’effet rétroactif auditif est fortement amplifié en présence simultanée du stimulus visuel.

A titre d’exemple, une expérience menée a consisté à mesurer les seuils supraliminaires pendant l’écoute de trois sons (trafic routier, sèche-cheveux et eau du robinet) et ce, avec et sans les informations visuelles correspondantes.

Les résultats ont révélé que les personnes sont moins sensibles aux intensités fortes d’un son lorsque les informations visuelles y sont associées. Ainsi, la vision améliore la perception auditive.

2- Une expérience sonore plaisante influence-t-elle la capacité d’apprentissage?

La cognition et les expériences ont une influence considérable sur l’audition et la compréhension.

Tout semble partir du noyau accumbens, zone du cerveau qui joue un rôle central dans le système de récompense. En effet selon la nature du stimulus, l’individu éprouve des émotions spécifiques qui sont positives quand il s’agit d’un contenu plaisant.

Un contenu auditif plaisant va engendrer du plaisir. Une forte activation des aires auditives primaires, accompagnée de celle de l’amygdale superficielle, structure cérébrale jouant un rôle essentiel dans l’évaluation de la valence émotionnelle, est rapportée dans plusieurs études.

Tenant en compte, le renforcement de l’audition par la vision, il est admis que la richesse du contenu perçu ne fera qu’augmenter le plaisir ressenti.

3- Les informations d’un contenu sonore sont-elles mieux assimilées que combinées au visuel?

Le cerveau opère pour lier ensemble les différentes représentations afin d’en former un tout cohérent et d’en garder une trace de mémoire.

Il est admis que les différents canaux sensoriels dont nous sommes pourvus interagissent pour maintenir une perception cohérente de notre environnement.

Une étude de Sperling a montré qu’un stimulus auditif accompagné d’un stimulus visuel engendre une activation significativement plus importante des gyri préfrontaux et de l’hippocampe (la structure clé de la mémorisation).

Ainsi, une information auditive pourrait renforcer le processus de la mémorisation d’un stimulus visuel (renforcement des connexions cérébrales par le mécanisme de potentialisation à long terme).