El Jadida: Inauguration du Salon marocain de dessin et de l’estampe

vendredi, 4 octobre, 2019 à 12:36

El Jadida – Le public d’El Jadida a été au rendez-vous, jeudi, avec le 2ème Salon marocain de dessin et de l’estampe (SMDE), organisé du 3 au 6 octobre par le ministère de la Culture et de la communication en partenariat avec l’Association Pact’Art et l’Association Provinciale des Affaires Culturelles.