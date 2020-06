Élaboration d’un plan d’action exceptionnel au profit des enfants et des jeunes suite à l’annulation des colonies de vacances (M. El Ferdaous)

lundi, 29 juin, 2020 à 22:28

Rabat – Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Othmane El Ferdaous a affirmé, lundi, que le ministère a élaboré un plan d’action exceptionnel au profit des enfants et des jeunes qui comprend plusieurs axes, et ce en raison de l’impossibilité d’organiser des colonies de vacances cette année.