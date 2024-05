Des élèves palestiniens expriment leur vive joie de visiter les différents stands du SIEL-2024

dimanche, 19 mai, 2024 à 22:34

Rabat – Des élèves palestiniens ont exprimé leur vive joie de visiter le 29ème Salon international de l’édition et du livre (SIEL-2024) à l’invitation du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) en collaboration avec l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

Ces élèves, qui étaient accompagnés de plusieurs élèves marocains, ont affirmé dans des déclarations à la MAP que leur visite dans le Royaume en tant que représentants des établissements d’enseignement de la ville d’Al-Qods témoigne de l’amour qu’éprouvent les Marocains pour la Palestine et de la profondeur des relations entre les peuples marocain et palestinien.

Ainsi, l’élève Clémence Mariha, d’Al-Qods, a qualifié de “merveilleuse” sa visite au Maroc, soulignant qu’elle avait toujours entendu parler de l’amour des Marocains pour la Palestine et qu’elle a aujourd’hui ressenti de près cette affection.

Elle a exprimé sa vive joie d’avoir visité le SIEL, tout en émettant le souhait d’avoir d’autres occasions de visiter le Royaume.

De son côté, Jihad Nasserddine a indiqué qu’il était venu au Maroc pour visiter le SIEL dans le cadre d’une invitation du CSEFRS, notant que cette visite a été très positive et lui a offert l’occasion de rencontrer plusieurs amis marocains.

Pour sa part, l’élève Khaoula Ariada, du lycée qualifiant Prince Héritier Moulay El Hassan à Tan Tan (Guelmim-Oued Noun), a indiqué que sa visite au Salon lui a permis de réaliser un ensemble d’activités en relation notamment avec l’intelligence artificielle et le théâtre.

Elle n’a pas manqué d’exprimer sa joie de rencontrer des élèves palestiniens dans le cadre des activités de la 29ème édition du SIEL.

D’autre part, le président du conseil des élèves de Sijilmassa, Ahmed Haddouche, a fait savoir que la visite du SIEL a permis de prendre connaissance des activités organisées par le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports et de découvrir les différents stands, dont celui du CSEFRS, en plus de rencontrer et d’échanger avec les frères palestiniens.

La visite de la délégation des élèves palestiniens s’inscrit dans le cadre des activités culturelles organisées par le CSEFRS à l’occasion de sa participation la 29ème édition du Salon international du livre et de l’édition.