“Éloge de la couleur”, une exposition débordante de créativité à la Galerie banque populaire

vendredi, 1 avril, 2022 à 13:14

Rabat – L’exposition “Éloge de la couleur” s’est ouverte jeudi à la Galerie banque populaire à Rabat, proposant une scénographie chargée de créativité qui place “le parrainage artistique” au centre de son originalité.

Cet événement qui se poursuit jusqu’au 31 août, illustre l’art contemporain dans sa splendeur à travers un langage abstrait de couleurs vives et réunit les œuvres de deux peintres, dont la solidarité artistique a permis de mettre en place un “parrainage de cœur”, celui d’un artiste confirmé et celui de son jeune confrère.

“+Éloge de la couleur+ rassemble dix-neuf tableaux de Mohamed Mansouri Idrissi, artiste de renom et parrain de Mohamed Cherkaoui Sellami, dans un espace artistique qui permet aux œuvres de se côtoyer dans un esprit de parrainage”, a indiqué la commissaire d’exposition, Tania Chorfi, dans une déclaration à la MAP.

“Mansouri Idrissi est un artiste qui s’appuie sur la couleur pour véhiculer ses émotions et ses états d’âme, à travers des toiles qui se complètent mutuellement tel un puzzle”, a-t-elle expliqué, ajoutant que pour ce peintre aguerri, la couleur est fondamentale, elle est dans son absolu, éclatante et vive.

“Utilisant une esthétique de courbes sans ligne et sans dessins préalables, Mansouri Idrissi offre à la peinture elle-même la liberté de donner des formes”, a-t-elle relevé, soulignant qu’il emploie le cercle chromatique et le contraste simultané pour donner à la couleur, le maximum de sa luminosité, se convertissant à un aveuglement de lumière.

Pour cette exposition, poursuit la commissaire, Mansouri Idrissi intègre pour la première fois des touches de noir, pour refléter l’effet des répercussions de la pandémie du Covid-19 sur son âme.

“La peinture de Cherkaoui Sellami utilise, elle, énormément de matières et de pigments pour inviter à la découverte de sa ville natale, Salé, qui a marqué son enfance”, a ajouté Mme Chorfi.

Elle a en outre relevé que le parrainage de Mansouri Idrissi à Cherkaoui Sellami a été pour ce dernier, l’occasion de montrer et faire valoir à travers ses toiles, la mémoire de son enfance, vécue dans un quartier modeste de Salé.

Pour Mansouri Idrissi, également président du syndicat marocain des artistes plasticiens professionnels, la couleur est un lieu de mémoire, une source de plaisir, de joie de même qu’elle est une invitation au rêve.

Considérant la fondamentalité de la couleur dans l’histoire de “l’Art” et dans l’émergence de sa modernité, l’artiste qui compte plus de 150 expositions à son actif, localement et à l’international, souligne que parrainer un jeune confrère est l’occasion d’impulser sa visibilité dans le monde de l’art.

De son côté, Cherkaoui Sellami a indiqué que ses dix œuvres exposées sont réalisées avec des couleurs d’origine naturelle comme le henné, le charbon et le sable outre une peinture abstraite.

Se réjouissant de sa participation à l’exposition, il a confié que “Éloge de la couleur” est un nouveau souffle à son projet artistique et une opportunité pour le faire connaître auprès du grand public.

Dans un texte sur le livret de l’exposition, l’artiste plasticien et critique d’art, Azdine Hachimi Idrissi affirme que l’œuvre de son confrère Mansouri Idrissi s’inscrit dans l’hyper impressionnisme, traitant la couleur de manière exaltée et sublimée.

“Il considère la couleur signifiant, signifié et référent. Elle constitue la centralité et le cœur de son œuvre. La couleur tenant par elle-même, procurant réjouissance à l’œil et à l’âme”, a-t-il écrit.

“Ses œuvres sont toujours reconnaissables parce qu’elles captent et jouent avec la lumière y compris quand il s’agit d’exprimer des inquiétudes. Elles maintiennent constamment la poésie de l’espérance. Nous sommes sans aucun doute face à la célébration et l’éloge de la couleur…donc de la vie.”, a-t-il ajouté.