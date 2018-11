Enseignement supérieur: Le groupe espagnol “Grupo Planeta” s’installe au Maroc

jeudi, 8 novembre, 2018 à 21:17

Rabat – Planeta Formation et Université, filiale spécialisée dans l’éducation supérieure et la formation des cadres du premier groupe éditorial et de communication espagnol Grupo Planeta, a inauguré, jeudi à Rabat, son premier campus au Maroc.