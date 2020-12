Errachidia rend hommage à l’élève Lina Fouz Boutenfit lauréate du 1er prix du concours de la nouvelle de l’ISESCO

jeudi, 24 décembre, 2020 à 22:47

Errachidia – L’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Draâ-Tafilalet a organisé, jeudi, une cérémonie pour rendre hommage à l’élève Lina Fouz Boutenfit, lauréate du premier prix du concours de la nouvelle dans le cadre des Prix ISESCO 2020 pour la créativité.

Lors de cette cérémonie, qui s’est déroulée au lycée secondaire qualifiant Tafilalet en présence du directeur de l’AREF, du directeur provincial du ministère de l’éducation nationale, du directeur de l’établissement scolaire, des élèves et de plusieurs acteurs éducatifs de la province, cette étudiante s’est vue décerner un bouclier d’excellence, un certificat de mérite de l’AREF en plus d’une tablette électronique.

L’élève Lina Fouz Boutenfit s’était classée première dans le concours de la nouvelle de l’ISESCO, suivie de Hour bint Khaled Al-Nabhaniya (Sultanat d’Oman) et de Haifaa Saad Al-Mutairi (Royaume d’Arabie Saoudite).

Dans une allocution à cette occasion, le directeur de l’AREF Draâ-Tafilalet, Ali Berrad, a indiqué que ce prix est le fruit des efforts consentis par les cadres pédagogiques dans la région, relevant la valeur symbolique de ce prix attribué par une organisation de renommée mondiale.

Cette consécration donne une bonne image de l’enseignement au Maroc, dans la région et la province d’Errachidia, ainsi que dans les établissements scolaires où cette élève a poursuivi ses études, a-t-il ajouté.

De son côté, le directeur provincial de l’éducation nationale à Errachidia, Mustapha El Hachimi, a relevé que cette distinction traduit les efforts déployés par les cadres administratifs et pédagogiques de la province, appelant les élèves à persévérer dans leurs études pour emboiter le pas à Lina Fouz Boutenfit.

Selon l’ISESCO, les œuvres candidates ont été de très bonne qualité en termes d’élaboration, de conception et de direction artistique, ainsi que de l’attention portée aux contenus d’éducation et d’enseignement.

Les jurys ont pris en compte les spécificités des circonstances de production des films et des œuvres artistiques et littéraires, ainsi que la capacité de travailler avec du matériel de photographie et de production artistique qui variait entre les étudiants des régions pauvres et les étudiants des pays riches.

A cause des circonstances exceptionnelles actuelles, dues à la persistance de la pandémie de la Covid-19, il ne sera pas possible d’organiser une cérémonie présentielle de remise des prix. L’ISESCO va transférer les récompenses financières des prix à tous les lauréats.

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ISESCO) avait organisé les prix pour la créativité artistique, à savoir le Prix ISESCO pour les courts-métrages et les Prix ISESCO pour la nouvelle, le dessin et la musique. Ces concours s’inscrivent dans le cadre de son initiative “La culture à distance” relevant du “Foyer numérique de l’ISESCO”.

L’Organisation avait lancé la candidature à ces prix en avril 2020 en coopération avec “Layan Cultural Foundation” afin d’encourager les jeunes, les étudiants et les élèves à la créativité artistique et à la production intellectuelle pendant la période du confinement, et en reconnaissance de l’importance de soutenir les arts et la littérature dans le monde islamique et de découvrir les nouveaux talents.