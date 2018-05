Essaouira : Le parcours artistique de Daoud Aoulad Sayad sous les feux des projecteurs à partir du 09 mai courant

mardi, 8 mai, 2018 à 14:03

Essaouira- Le parcours artistique (photographique et cinématographique) et professionnel de Daoud Aoulad Sayad sera placé sous les feux des projecteurs à compter du 09 mai courant à l’Institut Français d’Essaouira et à l’espace culturel Dar Souiri.