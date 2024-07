Essaouira : Soirée de musique andalouse envoûtante en célébration de la Fête du Trône

samedi, 27 juillet, 2024 à 21:04

Essaouira – Les épris de la musique andalouse ont été au rendez-vous, vendredi soir au Complexe culturel d’Essaouira, avec une soirée envoûtante organisée en célébration du 25ème anniversaire de la glorieuse Fête du Trône.

Cette soirée haute en couleur, réhaussée par la présence du Conseiller de Sa Majesté le Roi et Président fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, M. André Azoulay, du président du Conseil communal d’Essaouira, Tarik Ottmani, ainsi que d’autres personnalités de divers horizons, a été animée par le Choral andalou de la Cité des Alizés dirigé par l’artiste Hamza Jarti, avec la participation des talentueux artistes Abderrahim Souiri et Abdelghafour Souiri.

Le spectacle a également réuni des musiciens de l’Orchestre Al-Assala de musique andalouse de Meknès, qui ont fait vibrer le public avec des mélodies traditionnelles et des chants poétiques, incarnant avec maestria l’héritage riche et raffiné de la musique andalouse, du Gharnati et de la musique traditionnelle marocaine populaire.

Ce concert artistique imprégné de spiritualité, a offert des performances diversifiées destinées à mettre en lumière le patrimoine culturel et intellectuel local, témoignant de l’authenticité de la ville d’Essaouira, de son abondance créative, de sa richesse culturelle et de sa profondeur civilisationnelle.

Ainsi, l’assistance a été transportée dans un voyage musical à travers le temps, où les instruments traditionnels, tels que l’oud, le violon, le qanun et les percussions ont résonné harmonieusement, créant ainsi une ambiance émouvante et nostalgique.

Le public conquis, composé de passionnés de musique et de curieux, n’a pas manqué de manifester son enthousiasme et son admiration tout au long de la soirée, offrant des ovations chaleureuses et des murmures d’admiration qui ont ponctué chaque interprétation avec une grâce infinie.

Dans une déclaration à la MAP à l’issue de la soirée, l’artiste Abderrahim Souiri s’est dit heureux de renouer avec le public d’Essaouira, se félicitant de la chaleur de l’accueil et de l’enthousiasme des spectateurs, qui ont contribué à créer une atmosphère unique et mémorable.

Il a, dans ce sens, fait part de ses remerciements aux organisateurs pour leur dévouement et leur engagement, qui ont permis de réaliser cet événement avec tant de succès et de professionnalisme.

De son côté, l’artiste Hamza Jarti a souligné que cette soirée musicale avait pour objectif de promouvoir le patrimoine culturel marocain, de célébrer l’héritage andalou d’Essaouira, tout en renforcant les liens entre les Souiris et leur riche histoire culturelle.

“Ce concert artistique affirme avec sincérité notre attachement à notre identité et à la promotion de notre authenticité culturelle et artistique, dans le but de contribuer au rayonnement intellectuel de notre pays”, a-t-il ajouté.

Initié par l’Association Al Anwar Al Mohammedia pour la culture et l’art, en partenariat et avec le soutien de la Commune d’Essaouira et de la Société de Développement Local Essaouira Culture, Arts et Patrimoine (SDL. ECAP), cet événement a également offert un espace de rencontre et d’échange pour les amateurs de culture et de musique, renforçant ainsi la transmission intergénérationnelle de cet art ancestral.