Essaouira: Vernissage de l’exposition “Assafar: Antidote” de l’artiste-peintre Adam Kachchaf

dimanche, 17 novembre, 2024 à 22:01

Essaouira – Le vernissage de l’exposition “Assafar: Antidote” de l’artiste-peintre Adam Kachchaf, a eu lieu, samedi à Essaouira, en présence d’une pléiade de personnalités du monde de l’art, de la culture et des médias.

Visible aux cimaises de la galerie Borj Bab Marrakech, cette exposition donne à voir et à apprécier les dernières créations captivantes de ce jeune artiste souiri, qui, à travers une série de toiles audacieuses et colorées, propose une exploration fascinante de l’intersection entre tradition et modernité, sublimant le dialogue entre le patrimoine amazigh marocain et les formes d’expression contemporaines.

Ouverte au public jusqu’au 1er décembre, “Assafar: Antidote” invite les passionnés d’art à un voyage immersif dans un univers visuel unique, où les motifs ancestraux se mêlent avec élégance aux techniques novatrices, révélant ainsi une profondeur artistique remarquable et une sensibilité singulière.

Avec un langage artistique avant-gardiste, les œuvres exposées illustrent l’approche innovante de l’artiste, où chaque toile témoigne d’une maîtrise technique et d’une exploration minutieuse des formes, des couleurs et des textures.

Au-delà de son aspect visuel, l’exposition offre une expérience introspective, invitant les visiteurs à réfléchir sur les multiples facettes de l’identité marocaine dans un monde en mutation, à travers des toiles chargées d’émotion et de symbolisme qui racontent des récits universels, tout en célébrant la diversité et la richesse du patrimoine local.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Adam Kachchaf s’est dit heureux de partager son art avec le public de sa ville natale, mettant en avant l’importance de cette exposition comme un moyen de faire dialoguer les traditions ancestrales et les réalités contemporaines.

“Cette exposition est une réflexion sur l’identité, le patrimoine et la modernité, et se veut un hommage visuel à la culture amazighe avec une intégration des éléments de l’art moderne qui résonnent avec les enjeux actuels”, a-t-il expliqué.

L’artiste a également relevé que chaque œuvre présentée est le fruit d’une démarche personnelle et d’un désir d’explorer plusieurs techniques artistiques, notamment le collage, la sculpture et l’assemblage, afin de créer des compositions riches et multidimensionnelles qui enrichissent le langage visuel de l’exposition.

Natif d’Essaouira, Adam Kachchaf a grandi dans une famille artistique et a été immergé dès son plus jeune âge dans un environnement créatif qui a nourri sa passion pour l’art.

Influencé par les traditions culturelles de la Cité des Alizés et les courants contemporains, il a participé à plusieurs expositions artistiques au Maroc et ailleurs.

“Revolution of colors”, “Akwas”, “Ideas on paper”, ou encore “Taddagt Inu”, sont les titres de quelques-unes des œuvres présentées qui illustrent avec brio l’engagement de l’artiste à dépasser les limites traditionnelles de l’art pour proposer des créations qui interpellent, émeuvent et suscitent la réflexion.