Des étudiants en visite guidée à l’exposition “De rage et de désir, le cœur battant des Hommes” au MMVI de Rabat

samedi, 12 mars, 2022 à 10:05

Rabat – Des étudiants ont bénéficié, vendredi, d’une visite guidée à l’exposition “De rage et de désir, le cœur battant des Hommes” de l’artiste photographe Gérard Rancinan et de l’écrivaine Caroline Gaudriault, au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI).