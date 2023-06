Des experts décortiquent les problématiques identitaires chez les individus et les communautés

dimanche, 25 juin, 2023 à 14:00

Essaouira – Des experts ont décortiqué les problématiques identitaires chez les individus et les communautés, lors d’un panel organisé, samedi, dans le cadre du Forum des droits de l’Homme du festival Gnaoua et Musiques du monde d’Essaouira.

En sa qualité de présidente fondatrice des Marianne de la diversité, Fadila Mehal est revenue sur son combat pour l’inclusion et la valorisation des femmes immigrées en France et sur les efforts déployés pour leur insertion professionnelle, suite aux émeutes des banlieues de 2005.

Étant à l’origine de la création de la Commission Images de la diversité (CNC-ACSE), Mme Mehal a expliqué avoir eu l’idée de créer cette organisme pour donner aux personnes non-blanches “le droit à la banalisation et à l’indifférence”, dans le but de renforcer les actions publiques de promotion de l’image de la diversité de la société française.

De son côté, l’acteur américain Robert Wisdom s’est penché sur le cas des immigrés et de la communauté noire américaine aux Etats-Unis, évoquant les problèmes et les défis qu’ils rencontrent.

Se disant navré de constater que les expériences subies dans son enfance continuent d’être une réalité à l’heure actuelle, M. Wisdom a déploré le manque de leadership du mouvement Black Lives Matters dans la défense des droits de la communauté noire américaine.

Pour sa part, le professeur d’anthropologie et d’histoire à UCLA, Aomar Boum, a insisté sur la nécessité d’engager une discussion sérieuse entre académiciens à propos des questions liées à l’acceptation de la diversité religieuse et ethnique, avec “une terminologie détachée de l’Occident”.

“Les politiciens et les éducateurs marocains sont capables de discuter de ces problématiques”, a affirmé M. Boum, précisant que les pays du Sud doivent “avoir une voix” sur ces sujets.

Organisé depuis 2012, le Forum des Droits de l’homme du Festival Gnaoua et Musiques du Monde se veut un espace de rencontres et d’échanges sur des thèmes précis offrant, parallèlement aux concerts et autres activités artistiques une plateforme d’expression et de discussions, en accord avec l’esprit du festival et sa philosophie visant à bâtir des ponts de dialogue entre le patrimoine gnaoui et le reste des musiques et des cultures du monde.