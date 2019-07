Une exposition collective au parc Perdicaris inaugure le Festival Land Art de la région du nord

lundi, 1 juillet, 2019 à 21:53

Tanger- Avec une exposition collective de huit artistes marocains et étrangers, la 3e édition du Festival Land Art Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (FLATTA 2019) s’est ouverte dimanche soir au parc Perdicaris. Le festival, qui constitue une implication artistique et citoyenne “pour et dans l’environnement”, se poursuivra jusqu’à octobre prochain.