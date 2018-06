Exposition collective de huit artistes marocains au Musée Rudolph Tegners au Danemark

dimanche, 3 juin, 2018 à 8:51

Copenhague – Le Musée Rudolph Tegners (60 km au nord de Copenhague) a abrité, vendredi soir, le vernissage d’une exposition collective de huit artistes marocains sous le signe “Tgeners et le Maroc : l’art contemporain marocain”, une manifestation haut en couleurs qui s’est déroulée en présence d’une pléiade d’artistes, journalistes et intellectuels danois et étrangers.