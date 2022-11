Exposition commune maroco-américaine à Rabat relative au 80è anniversaire du débarquement américain au Maroc (15-20 novembre)

lundi, 14 novembre, 2022 à 14:42

Rabat – En exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, que Dieu le Glorifie, les Forces Armées Royales (FAR) organisent, du 15 au 20 novembre, en collaboration avec ses Partenaires Américains de la Mission Diplomatique Américaine à Rabat, la Garde Nationale de l’UTAH/USA et la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc (BNRM), une exposition commune maroco-américaine relative au 80e Anniversaire du débarquement Américain au Maroc “Opération Torch”.

Cette exposition est une opportunité pour mettre en exergue 245 ans de relations privilégiées, empruntes de paix et d’amitié entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique dont les origines remontent à l’époque du Sultan Sidi Mohammed Ben Abdellah et du Premier Président Américain George Washington à la fin du 18ème siècle, indique lundi un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.

L’exposition illustre, par ailleurs, la position historique du Sultan Sidi Mohammed Ben Youssef sur la nécessité de faciliter le débarquement des forces Américaines, qui sont venues en Amies, ainsi que l’importance des décisions stratégiques prises par les Alliés sur le sol marocain, notamment à Casablanca lors de la Conférence d’Anfa en 1943, selon la même source.

Cette exposition offre aussi l’occasion de souligner l’effort de guerre du Maroc et le soutien, tant humain qu’économique, apporté par le Maroc aux Alliés lors de la Seconde Guerre Mondiale. Une Place de marque est allouée à la rencontre historique d’Anfa entre le Sultan Sidi Mohammed Ben Youssef et le Président Américain Roosevelt, en présence du Premier Ministre Britannique Winston Churchil, en marge de la Conférence d’Anfa, au sujet de l’indépendance du Maroc et la consolidation des relations bilatérales maroco-américaines, au fil des années, à travers un rappel photographique de l’échange des visites officielles des Chefs des deux Etats, poursuit le document.

Articulée autour de cinq axes, l’exposition engerbe des objets et des documents historiques, à base de photographies, cartes, documents, croquis et uniformes, dont certains sont prêtés par le Musée Militaire de la Garde Nationale de l’Etat de l’UTAH/USA ou mis à la disposition par la BNRM et exposés pour la première fois dans le cadre de cet évènement, rehaussés par des témoignages des Chefs d’Etat des deux Nations.

Les axes de l’exposition portent sur “Royaume du Maroc et Etats-Unis d’Amérique : des relations séculaire”, “Opération Torch, le tournant de la guerre”, “Casablanca, un choix stratégique”, “L’effort de guerre du Maroc” et “Les relations maroco-américaines après l’indépendance.

L’exposition présentée à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc (BNRM) sera ouverte au public de 10H00 à 16H00, conclut le communiqué.