Exposition-conférence à Rabat sous le signe “L’art au service de l’humanité”

dimanche, 23 mai, 2021 à 13:19

Rabat- L’université Mohammed V de Rabat a organisé, samedi, une exposition-conférence sous le signe “L’art au service de l’humanité”, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l’art (15 avril).

La journée fut l’occasion d’exposer des travaux de plusieurs artistes, tels que Batoul Bargach, Afif Bennani, Rachid Benabdallah, Mustapha Ghoumani, Lahcen Boukhalifi et Abdelkader Ghorbal. De même, des conférences ont été tenues autour de la thématique de l’art, de son histoire et de son rapport à l’Homme.

Dans une déclaration à la MAP, la présidente du club “Arts plastiques” à la Faculté des sciences, Lamiae Mimette, a expliqué que l’objectif de ces manifestations culturelles est de jeter la lumière sur les talents des étudiants, faisant savoir que la faculté accueille régulièrement des artistes plasticiens, dans le but de permettre aux étudiants de découvrir leurs travaux et s’inspirer de leurs parcours.

Intervenant lors de la conférence, le doyen de la faculté des sciences, Mohamed Regragui a mis en avant la symbolique de la célébration de la Journée mondiale de l’art dans l’enceinte de la faculté, notant qu’en tenant ce genre d’événements, la faculté tend à accompagner les acquis scientifiques et techniques des étudiants de savoirs artistiques.

“Nous sommes conscients du rôle que jouent ces activités dans la stimulation de l’esprit artistique des générations montantes”, a souligné M. Regragui, relevant que plusieurs clubs artistiques ont été créés à la faculté des sciences dans le but de cultiver l’esprit de la tolérance.

De son côté, Mohamed Mahi, professeur à la même faculté et conseiller du président de l’université, a mis en avant l’importance de l’art dans la réalisation du développement et le rôle qu’il joue au sein des sociétés, ajoutant que l’art au Maroc s’est manifesté dans bien des domaines, tels que la politique, l’économie et l’environnement.

Il a, par ailleurs, appelé à tirer profit de la diversité et la richesse artistique du Maroc, afin de développer les compétences et les goûts des individus, ajoutant que l’université Mohammed V accompagne les progrès au niveau mondial et accorde une importance majeure à l’art.