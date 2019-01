Une exposition de photos historiques retrace la lutte des Marocains pour l’indépendance

vendredi, 11 janvier, 2019 à 18:56

Rabat – Le vernissage d’une exposition de photos historiques a eu lieu, vendredi à la salle Bahnini à Rabat, à l’occasion de la commémoration du 75ème anniversaire de la présentation du Manifeste de l’indépendance.

Inaugurée par le ministre de la Culture et de la communication, Mohamed Laaraj, qui était accompagné du wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Mhidia, cette exposition qui donne à voir une sélection de photographies témoignant du patriotisme et de la mobilisation des Marocains en faveur de la défense des causes nationales, sera ouverte au public jusqu’au 20 janvier, indique un communiqué du ministère de la Culture et de la Communication.

A travers cette exposition, les organisateurs entendent mettre en avant les valeurs de courage, de sacrifice et de patriotisme ainsi que la lutte des Marocains pour accéder à l’indépendance, relève la même source, notant que cet événement a pour objectif également de sauvegarder la mémoire politique marocaine à travers la valorisation de cet important fonds documentaire et sa mise à la disposition du grand public.

A cette occasion, M. Laaraj a mis en exergue l’importance et la symbolique de cet événement historique qui a marqué le règne de feu SM Mohammed V et qui témoigne de la mobilisation de toutes les composantes de la société marocaine pour l’indépendance et la libération du pays du joug du colonialisme, en parfaite symbiose entre le peuple et le Trône alaouite.

Cet anniversaire, célébré par les Marocains en hommage aux hommes et aux femmes du mouvement national et de la famille de la résistance et l’armée de libération, est l’expression de l’attachement et de la détermination du Maroc à défende ses constantes et sa souveraineté nationale, a ajouté le ministre.