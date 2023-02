Exposition à Rabat en hommage à Pauline Demazière

mardi, 28 février, 2023 à 20:30

Rabat – La Fondation Nationale des Musées (FNM) rend hommage à Pauline Demazière à travers une exposition documentaire à partir du 1er mars au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat.

Cette exposition se tiendra parallèlement à l’exposition-évènement « Modernités arabes, collection du musée de l’Institut du monde arabe », dans un dialogue croisé afin de dresser une histoire commune des modernités plurielles, indique un communiqué de la FNM.

“Une sélection d’archives et d’œuvres est présentée en lien avec le monde arabe; témoins du dynamisme visionnaire” de la Galerie L’ATELIER, fondée par Pauline Demazière et qui, “dès ses débuts, entend relier ce vaste espace géographique, en créant des passerelles d’échanges entre les artistes de la modernité”, souligne-t-on.

Pauline Demazière a fondé la Galerie L’ATELIER, pionnière dans la mise en valeur des artistes marocains fondateurs de la modernité : Mohamed Melehi, Mohamed Chebaa, Farid Belkahia, Miloud Labied, Mohamed Kacimi, pour ne citer qu’eux, et les figures importantes de l’art plastique du Maghreb-Machrek, comme les Irakiens Dia Azzawi et Saleh Jumai’e, la Libanaise Etel Adnan, l’Egyptien Adam Henein, le Syrien Ghias Akhras, l’Iranien Charles Houssein Zenderoudi, les Palestiniens Samir Salamah et Kamal Boulatta, le Tunisien Najib Belkhodja et les Algériens Rachid Koraichi et Abdallah Benanteur…, poursuit le communiqué.

Pendant 20 ans, L’ATELIER expose près d’une centaine d’artistes et devient, un lien incontournable de Rabat et un carrefour de la jeune scène artistique arabe.

Cet hommage a pour objectif de mettre en avant la vivacité et la richesse artistique et culturelle marocaine de ces années, une période déterminante dans l’avènement de la modernité au Maroc et sur la scène internationale, dont la Galerie L’ATELIER a été l’acteur actif et privilégié, selon la même source.