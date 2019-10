FAAPA : Ouverture à Rabat d’un séminaire de formation sur le “Leadership féminin : besoins et stratégies des agences de presse africaines”

lundi, 14 octobre, 2019 à 15:05

Rabat – “Leadership féminin : besoins et stratégies des agences de presse africaines” est le thème choisi pour le séminaire de formation organisé par la Fédération Atlantique des Agences de presse africaines (FAAPA), dont les travaux se sont ouverts lundi au siège de l’Agence marocaine de presse (MAP) à Rabat.

Dans une allocution de circonstance, le président de la FAAPA, M. Khalil Hachimi Idrissi, directeur général de la MAP, a indiqué que ce séminaire de formation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de la FAAPA préconisant l’investissement dans le capital humain, notant qu’il est exclusivement destiné au personnel féminin à haut potentiel, des journalistes et cadres des agences de presse africaines, en vue de développer leur soft skills et consolider leurs connaissances en matière de leadership.

Le séminaire a pour objectif d’aider les participantes à développer leurs capacités de leadership, à gagner en efficience, à promouvoir leur évolution professionnelle et à accroitre leurs capacités d’influence dans l’optique d’optimiser leurs relations et défendre leurs idées, a précisé M. Hachimi Idrissi.

C’est dans ce sens, a-t-il expliqué, que la MAP a organisé des séances de coaching en faveur de son personnel féminin, avant de mettre en place un comité de parité qui a pour mission d’améliorer la présence de la femme dans les organes décisionnels de l’agence, rappelant que le Directoire de la MAP se compose d’ores et déjà de trois femmes au niveau des directions Recherche et stratégie, Capital humain et Broadcast.

M. Hachimi Idrissi s’est dit convaincu que ce séminaire va permettre aux participantes de consolider leurs compétences en tant qu’acteurs incontournables de développement des agences de presse africaine et de renforcer leurs capacités de leadership tout en s’adaptant aux profondes mutations qui s’opèrent dans le monde.

“Pour arriver à ces objectifs, nous avons fait appel à des coachs émérites pour animer les différents thèmes et ateliers dans un cadre professionnel et convivial”, a-t-il relevé, soulignant que les formateurs prodigueront une série de conseils aux participantes pour les encourager à promouvoir leurs performances dans le dessein d’occuper la place qu’elles méritent dans leurs agences respectives.

Il a en outre exprimé le souhait que ce séminaire soit couronné de succès, pour aboutir, in fine, à la mise en place d’un réseau de femmes leaders des agences de presse africaine affilié à la FAAPA.

Pour sa part, Maggy Thomas, de l’Agence de presse namibienne (NAMPA), a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que ce séminaire sur le leadership féminin est de nature à lui permettre d’en apprendre davantage sur les moyens de gérer son équipe de reporters en vue d’aboutir à une rédaction plus productive.

Carine Edwige Mindze, cheffe du service économie de l’Agence de presse gabonaise (AGP) a, quant à elle, tenu à remercier la FAAPA pour cette opportunité offerte aux femmes des agences africaines afin d’acquérir les rudiments du leadership féminin, estimant que c’est le moment d’étendre ce leadership en vue d’aboutir à davantage d’équilibre, de parité et d’équité pour l’efficacité des agences de presse.

“Nous sommes des ambassadrices de nos pays et nous devons répandre l’information au niveau de nos agences et mettre en pratique véritablement ce leadership, qui existe mais qui doit être développé davantage”, a-t-elle affirmé.

Plusieurs ateliers seront organisés dans le cadre de ce séminaire, qui se poursuit jusqu’au 18 octobre au Centre Africain de Formation des Journalistes (CAFJ) au siège de la MAP, portant notamment sur le “leadership et le développement personnel”, “la communication au service du leadership”, “la prise de parole en public” et “personal branding, effet de mode ou véritable nécessité ?”.

Basée au Maroc, la FAAPA constitue une plateforme professionnelle pour promouvoir l’échange d’expériences, des informations et produits multimédias ainsi que l’échange d’idées et de réflexion sur l’avenir des agences de presse africaines et sur le rôle qu’elles doivent jouer au 21ème siècle dans leurs diversités et leurs spécificités respectives.

La FAAPA a pour entre autres objectifs d’asseoir un partenariat stratégique et de développer des relations professionnelles entre les agences de presse membres, outre la contribution à consolider la libre circulation de l’information ainsi que le renforcement de la coopération et de la coordination au niveau des forums régionaux et internationaux.