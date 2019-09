La FAAPA tient à Praia la 7ème réunion de son Conseil exécutif

jeudi, 26 septembre, 2019 à 22:30

Praia- Le Conseil exécutif de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA) a tenu sa 7ème réunion, jeudi à Praia, au Cap-Vert, sous la présidence de M. Khalil Hachimi Idrissi, président de la FAAPA et directeur général de l’Agence Marocaine de Presse (MAP).

A cette occasion, les membres du Conseil ont examiné et approuvé le rapport final de la 4ème Assemblée générale de la FAAPA qui sera soumis pour adoption définitive lors de la prochaine assemblée générale.

Le Conseil exécutif qui a suivi une présentation du rapport d’activité de la Fédération, s’est penché également sur le plan d’action 2019-2020 de la FAAPA qui prévoit notamment, dans le domaine de la formation et de la qualification du personnel, l’organisation du 14 au 18 octobre prochain à Rabat d’un séminaire sous le thème « Leadership féminin : Besoins et stratégies des agences de presse africaines ».

Le plan d’action de la fédération prévoit également la consolidation du contenu du site web de la FAAPA. A cet effet, le Conseil a recommandé d’inciter les agences membres à contribuer davantage à l’enrichissement du contenu du portail qui diffuse actuellement une moyenne de cent dépêches par jour.

Par ailleurs, les membres du conseil se sont concertés sur la participation des agences de presse africaines au forum qui sera organisé par l’agence Tass en marge du sommet Russie-Afrique, prévu du 22 au 25 octobre 2019 à Sotchi.

Abordant le volet relatif aux« séminaires et formation”, le président de la FAAPA, M. Hachimi Idrissi, a appelé à mettre au point des formations spécifiques et à élaborer un plan de formation à soumettre à l’AG. Il s’est félicité de la démarche pionnière de la Fédération dans ce domaine, citant notamment le forum des Directeurs de l’information couronné par la création d’un réseau d’échange entre DI des agences membres.

Se penchant sur les aspects financiers de la gestion de la Fédération, notamment le volet inhérent aux cotisations, le Conseil exécutif a convenu de saisir l’occasion de la prochaine Assemblée générale pour inciter les membres à s’acquitter de leurs cotisations.

Les membres du Conseil exécutif ont, en outre, abordé le point relatif au Grand Prix FAAPA 2019 et désigné les lauréats des prix pour la meilleure photo, le meilleur reportage vidéo et le meilleur article.

Pour la photo, le prix a été remporté par Konan Ahou Suzanne, de l’agence ivoirienne de presse (AIP). Le cliché représente un enfant, dangereusement protégé par un sac plastique, au dos de sa maman qui aide une autre femme à soulever une lourde charge.

Le prix de la meilleure vidéo a été également décerné à l’agence ivoirienne de presse (AIP), pour un reportage de Sylla Kamougnin sur le calvaire des fumeuses de poissons à Abidjan.

Quant au prix du meilleur article, il a été remporté par le journaliste Carmen Martin, de l’agence de presse du Cap-Vert INFORPRESS, pour son article intitulé « Tant que Dieu me donne la force, je serai là, heureux et motivé pour continuer à embellir les rues ».

La FAAPA, qui regroupe actuellement une vingtaine d’agences de presse africaines, constitue une plateforme professionnelle pour promouvoir l’échange d’expériences et des informations et produits multimédia.

Créée le 14 octobre 2014, la Fédération s’est fixée pour objectifs d’asseoir un partenariat stratégique et de développer des relations professionnelles entre les agences de presse. Elle a également pour but de contribuer à la consolidation de la libre circulation de l’information et de renforcer la coopération et la coordination au niveau des forums régionaux et internationaux.