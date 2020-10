Facebook et Instagram fusionnent leurs services, pour une messagerie plus optimale

vendredi, 2 octobre, 2020 à 18:28

Rabat – Facebook et Instagram, deux réseaux sociaux appartenant à la même société mère Facebook, ont fusionné leurs services de messagerie et introduit de nouveaux paramètres et fonctionnalités.

Après plusieurs tests, ce projet s’est, ainsi, concrétisé à travers une nouvelle mise à jour permettant d’envoyer des messages sur Instagram depuis Messenger et vice-versa, a annoncé le groupe Facebook sur son blog.