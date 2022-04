La faculté de l’art à inspirer de plus en plus évidente au cours des crises et des conflits récents (Audrey Azoulay)

vendredi, 15 avril, 2022 à 19:28

Rabat – La faculté de l’art à rassembler, à inspirer, à guérir et à transmettre, a semblé de plus en plus évidente au cours des crises et des conflits récents, y compris la pandémie de Covid-19, a affirmé la directrice générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Audrey Azoulay, à l’occasion de la journée mondiale de l’art (15 avril).