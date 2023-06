Fehd Benchemsi & The Lallas envoûtent le public du Festival Gnaoua et Musiques du monde d’Essaouira

dimanche, 25 juin, 2023 à 13:52

Essaouira – Fehd Benchemsi et sa troupe, The Lallas, ont envoûté le public souiri au rythme des percussions et des sonorités gnaouis, dans le cadre de la 24ème édition du Festival Gnaoua et musiques du monde d’Essaouira, transportant les festivaliers dans une bulle musicale où les chants traditionnels et contemporains se mélangent.

En alliant les crotales et le gambri à d’autres instruments de musique, Fehd Benchemsi & The Lallas ont livré une performance exceptionnelle qui dépasse les frontières ethniques et géographiques, pour un moment de partage exceptionnel.

Avec ce brassage musical, qui fait de l’art gnaoui une forme d’expression en perpétuel renouveau, s’accordant parfaitement à d’autres genres musicaux comme la pop et les musiques afro-américaines, le chanteur et son groupe ont créé un véritable tableau artistique qui a su conquérir les cœurs des mélomanes.

Le temps d’un concert, Fehd Benchemsi et sa troupe ont réussi à transporter le public dans un monde à part, où les différences et les barrières politiques et linguistiques s’évaporent, pour faire place à la magie de la musique.

Tronquant sa casquette d’acteur à la carrière internationale pour celle de chanteur gnaoui, Fehd Benchemsi ajoute une touche pop à la fois dansante, ludique et mélodieuse, aux standards de cette musique, si ancrée dans le patrimoine culturel marocain.

Pendant le confinement le chanteur, produit, depuis Los Angeles, avec son compère Mehdi Nassouli à Taroudant, “Khali Mbara”, un classique du répertoire gnaoui revisité avec beaucoup d’humour.

En plus de ce concert musical, le Festival Gnaoua et Musiques du monde d’Essaouira a été marqué par la participation d’autres troupes musicales délivrant une large variété de prestations sur différentes scènes, à savoir la place El Khaima, la place de l’Horloge, la place Orson Welles et la Sqala.

En marge des concerts en soirée, des troupes animent la ville dans la journée, pour des happenings musicaux hauts en couleur. Musiciens et danseurs donnent rendez-vous aux festivaliers à travers toute la médina. Que ce soient des troupes folkloriques traditionnelles ou des groupes venus d’ailleurs, la fête est au rendez-vous.