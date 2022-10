La FENAJIC dénonce les pratiques des autorités algériennes à l’égard de la délégation médiatique officielle marocaine

lundi, 31 octobre, 2022 à 18:37

Casablanca – La Fédération nationale de journalisme, de l’information et de la communication (FENAJIC) a vivement dénoncé et condamné, lundi, les pratiques des autorités algériennes à l’égard de la délégation médiatique officielle marocaine, qui s’est rendue à Alger pour couvrir les travaux du Sommet arabe.

Dans un communiqué, la FENAJIC, affiliée à l’Union marocaine du travail (UMT), indique “avoir suivi avec une grande frustration le comportement des autorités algériennes à l’égard des équipes de la presse marocaine qui se sont rendues à Alger pour couvrir les travaux du 31è sommet arabe ordinaire qui démarre demain mardi 1er novembre”.

La FENAJIC dénonce “tous les agissements qui portent atteinte à la liberté de la presse, surtout qu’il ne s’agit pas de la première fois que les autorités sécuritaires algériennes agissent de la sorte à l’égard des équipes de la SNRT, de 2M, de MEDI1TV et de la MAP”.

Pour la Fédération, ce comportement constitue une “agression contre les droits des journalistes de couvrir les événements et une entrave à la liberté d’accès et de traitement neutre et professionnel de l’information, lesquels droits sont garantis par tous les groupements régionaux -dont la Ligue arabe- et en toutes circonstances”.

La FENAJIC a, par ailleurs, appelé les responsables de la Ligue arabe et toutes les instances des droits de l’Homme, à “intervenir auprès des autorités algériennes pour les amener à renoncer à ces pratiques inadmissibles, veiller à la mise en oeuvre des règlements y afférents de la Ligue arabe, renforcer et protéger la liberté de la presse et garantir le droit à l’information dans tous les pays membres”.