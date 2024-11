Fès: Le 12ème salon du Maroc des arts plastiques rend hommage à l’artiste Fouzia Sekkat

samedi, 2 novembre, 2024 à 20:27

Fès – La 12ème édition du salon du Maroc des arts plastiques ouverte, vendredi soir à la galerie Mohammed Kacemi à Fès, a rendu hommage à la célèbre l’artiste-peintre Fouzia Sekkat, en reconnaissance de son parcours remarquable de trois décennies dans le monde du pinceau et des couleurs.

Initié sous le signe “Pages lumineuses”, à l’occasion du 49ème anniversaire de la Marche verte, ce salon connaît la participation de 24 artistes marocains et étrangers.

Organisé par l’association “Le caméléon des arts” en partenariat avec le centre culturel Nojoum Al Madina et la direction régionale du ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication de Fès- Meknès, cet évènement qui se poursuivra jusqu’au 24 novembre vise à renforcer l’appartenance à la patrie en mettre en exergue l’importance de la célébration de l’événement national marquant de la la Marche verte.

Le programme comporte plusieurs activités théoriques et pratiques dans l’objectif de diffuser la culture des arts plastiques, d’enrichir la scène artistique marocaine, de créer un nouvel espace de créativité et d’offrir l’opportunité aux artistes marocains d’échanger leurs expériences et d’approfondir leurs connaissances techniques et artistiques.

Au cours de cette édition, des expositions de jeunes artistes et d’enfants seront également organisées.

Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général de l’association le Caméléon des arts, Abdesselam Rihani, a indiqué que le salon célèbre un grand nom des arts plastiques à Fès, à travers une exposition à laquelle participe un groupe d’artistes du Maroc et de l’étranger.

Il a ajouté que la manifestation met l’accent sur la question de l’eau par l’organisation d’un concours au profit des jeunes pour les sensibiliser à l’importance de cette matière vitale et à la nécessité de la préserver.